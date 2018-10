Uccide la fidanzata (madre di due figlie) con 129 colpi di forbice e le mangia cuore e polmone: condannato a 12 anni di carcere

, riportata in prima battuta dai media britannici.

A Krasnoyarsk, in una delle parti più fredde della Russia, un uomo ha ucciso la propria fidanzata, per poi smembrarne il corpo e mangiarne cuore e polmone.

A scatenare la folle furia dell’omcida – il 35enne Alexey Yastrebov, condannato lunedì scorso a 12 anni di carcere oltre al trattamento psichiatrico coatto – una lite, al cui termine l’uomo ha ucciso la fidanzata (la 27enne Ekaterina Nikiforova, madre di due bimbe) colpendola ben 129 volte con una forbice.

La vicenda è dello scorso marzo e – secondo quanto riferito davanti alla corte da alcuni testimoni – l’uomo avrebbe prima ucciso la donna per poi aprirle il petto per asportare cuore e polmone sinistro. Non contento, il folle omicida avrebbe in seguito cucinato gli organi per poi mangiarli, accompagnando il tutto con un vicchiere di vino, come riferito da un amico dell’assassino: “Accanto a lui c’era una bottiglia, mi ha raccontato di come bevesse del vino mentre le mangiava il cuore”, sono le parole riportate dal Daily Mail.

Terminato il pasto, l’uomo avrebbe telefonato alla padrona di casa chiedendole di chiamare polizia e ambulanza. Avrebbe quindi anche tentato il suicidio colpendosi al collo con le stesse forbici usate per uccidere la donna, fallendo però nel tentativo.

Nel giorno della sentenza l’uomo ha chiesto perdono alla famiglia della vittima (“Spero che i parenti e gli amici un giorno sapranno perdonarmi, perché io non sarò mai in grado di farlo”) ma la madre ha immediatamente rifiutato la richiesta, sottolineando il terribile trauma causato dalla perdita della madre da parte delle nipotine (di soli 9 e 3 anni): “Come posso perdonarlo? Chi restituirà la madre ai miei nipoti? Meriterebbe una condanna a vita in mancanza di pene peggiori. Non posso perdonarlo. Lui continuerà a vivere ma mia figlia no”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.

Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews