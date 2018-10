Francia scarica di nascosto clandestini in Italia, le “scuse” dell’Eliseo fanno arrabbiare Salvini 

Le “scuse” della Francia e la rabbia di Salvini

Dopo l’episodio dei due immigrati clandestini scaricati dalla gendarmeria francese in un bosco italiano, di nascosto e di notte, le scuse dell’Eliseo sono una toppa peggiore del buco.

I due gendarmi hanno lasciato due stranieri sul territorio italiano, a Calviere, Torino, senza nessuna autorizzazione. Uno sconfinamento che l’Eliseo cerca di far passare come una sorta di banale errore. Si sarebbe trattato, secondo la Francia, di un errore commesso da due agenti nuovi che “non conoscevano bene i luoghi” e quindi avrebbero sconfinato fino a Torino.

La Procura indaga sull’accaduto

I gendarmi, spiegano da Parigi, sono “arrivati solo pochi giorni fa nelle Alte Alpi, avevanoe sono entrati in territorio italiano in circostanze che hanno richiesto un chiarimento”. prefettura del Dipartimento delle Alte Alpi commenta che “è stato un deplorevole errore” e che ci sarà un’indagine.

Mentre la Procura indaga su quanto avvenuto, Salvini chiede “risposte chiare, rapide e inequivocabili da Parigi” e non intende lasciar passare. Fa parte di una guerra un po’ personale, ma forse neppure più di tanto, fra Macron, osannato come leader europeista ed accogliente (anche se nei fatti si dimostra tutt’altro) e Salvini.

“Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente, siamo di fronte a una vergogna internazionale, e il signor Macron non può far finta di nulla” dice Salvini.

E Macron ritiene che si tratti di una “strumentalizzazione politica individuale”. “Bisogna relativizzare le cose”, ha dichiarato la presidenza francese. Ma Salvini non pare aver intenzione di far passare: del resto già il 2 agosto la gendarmeria francese aveva sconfinato senza alcuna autorizzazione sul territorio italiano, e a Bardonecchia, tempo prima, aveva fatto irruzione in un centro di prima accoglienza. Un po’ troppi errori, effettivamente.

