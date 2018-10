Matteo Renzi costa 20mila euro: rivelata la cifra per invitare l’ex Premier ad una conferenza

: è il tariffario richiesto dalla piattaforma Celebrity Speakers Associates – che trova lavoro come conferenzieri a personaggi famosi internazionali (è possibile ingaggiare anche politici come Jose Manuel Barroso e Michail Gorbaciov, oltre a uomini di sport come Franz Beckenbauer e Pierluigi Collina, o dello spettacolo come Colin Firth e Bob Geldof).

A parlare del ‘costo’ di Renzi (che oltre a far valere il proprio peso all’interno del PD, sta provando a riciclarsi in varie maniere: non dimentichiamo infatti l’impegno con il docufilm su Firenze che sta cercando di vendere insieme al produttore Lucio Presta) è stata Marina Leo, imprenditrice e figura social della Celebrity Speakers Associates, intervistata da ‘La Verità’: “Quando costa ingaggiarlo? In questo momento 20mila euro. Ma dipende anche dalle zone. In Italia teoricamente potrebbe bastare anche una cifra inferiore”.

Una cifra che sembrerebbe importante (e lo sarebbe per molti di noi), ma che in realtà – a dire della Leo – è bassa, se consideriamo le tasse che Renzi ha da pagare sulla cifra ricevuta: “Sembrano tanti 20mila euro, ma la metà se ne va in tasse”.

La cifra poi sembra ancor più bassa se la paragoniamo a quella ricevuta da altri ex politici (che ricevono un compenso 10 volte superiore): “I più pagati? Gli ex presidenti americani, dai 250mila in su”.

