Mercoledì 17 ottobre 2018: stasera in tv Il segreto, Benvenuti al Sud, Le Iene Show e The new world

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 17 ottobre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 17 ottobre 2018 in prima e seconda serata. Torna “Le Iene Show” con un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata, su Italia 1. Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa, Nicola Savino, Giulio Golia, Matteo Viviani e Andrea Agresti. Ogni mercoledì al timone del programma ci sono Ilary Blasi e Teo Mammucari, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Stasera in TV, mercoledì 17 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 – Lasciati andare

23:25 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Rocco Schiavone

23:30 – Eroi di strada Nella periferia di Napoli: da Scampia ai Quartieri Spagnoli

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:17 – Tutto può succedere

Canale 5

21:21 – Benvenuti al Sud

23:31 – Dream House

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

01:05 – Mai Dire Grande Fratello Vip

La 7

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – La favola di Evita e l’illusione populista

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – MasterChef Italia 7

00:00 – X Factor 2018 – Bootcamp

Cielo

20:45 – Affari di famiglia Missione Goldfinger

23:15 – La cultura del sesso Rio De Janeiro

Iris

21:00 – The new world – Il nuovo mondo

00:15 – Il Bounty

Stasera in TV, mercoledì 17 ottobre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Lasciati andare (Rai 1): Elia Venezia è uno psicanalista che cura i suoi pazienti anche attraverso l’ipnosi. La sua pigrizia rasenta i languori di Oblomov, la sua taccagneria non riguarda solo il denaro ma anche le energie vitali, che conserva come se dovessero servirgli per qualche esistenza successiva.

Benvenuti al Sud (Canale 5) Alberto, milanese doc, viene trasferito a San Marco di Castellabate, un paesino in provincia di Salerno. Dopo il trauma iniziale dovuto alla difficolta’ di ambientarsi in una dimensione completamente differente da quella di origine, il protagonista scopre la bellezza architettonica, la gastronomia e il calore contagioso del sud che, anche grazie ai colleghi autoctoni Mattia e Maria, lo portera’ a liberarsi dei tanti pregiudizi nordisti. E cosi’, insieme alla moglie Silvia, Alberto imparera’ a godersi la vita con liberta’.