AIDS a Roma, ecco l’identikit del presunto untore: potrebbe essere sui siti di incontri 

Identikit del presunto autore AIDS di Roma

L’identikit del presunto untore AIDS di Roma è stato diffuso dalla polizia per permettere alle persone di riconoscerlo.

Ilche avrebbe contagiato la moglie trasmettendole l’AIDS consapevolmente, ora è in fuga. Si tratta di un 41enne dell’Ecuador, ma da molti anni residente a Roma Nord, che lavora come addetto alle pulizie in una ditta che aveva in manutenzione dei condomini nel quartiere Prati.

L’identikit è il seguente: si tratta di un uomo alto 1,60 m, capelli neri e corti, tratti somatici sudamericani, spesso indossa un cappellino con una visiera.

Potrebbe essere in un sito di incontri

L’uomo si trova su chat di incontri occasionali, e molto spesso cerca di adescare delle donne da qui. Per questo la polizia ha paura, perché teme che possa contagiare delle persone dopo averle contattate su dei siti di incontri. Ad ora il 41enne è ricercato e la Procura gli ha contesto i reati di lesioni gravi ed epidemia. Gli ospedali sono stati informati della ricerca, sperando che possano avere delle informazioni per incastrarlo.

Il 41enne era stato denunciato per tentata violenza sessuale su una 17enne, che abitava in uno dei palazzi dove lavorava come addetto alle pulizie. In quel caso fortunatamente non ci fu contatto fra lui e la vittima: al tempo non si sapeva che l’uomo era portatore di AIDS.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews

AIDS, untore, Roma, identikit