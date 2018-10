Al Bano dice addio a Sanremo e sull’eliminazione del 2017 svela: “E’ stata una cosa studiata a tavolino…”

Al Bano non tornerà più a Sanremo: ad annunciarlo è stato lo stesso cantante di Cellino San Marco, ai microfoni del programma radiofonico (in onda su Rai Radio 1) ‘Un Giorno da Pecora’.

Alla domanda se avesse intenzione di tornare al Festival della canzone italiana, Al Bano ha così replicato: “Non ci ho proprio pensato, né quest’anno, né l’anno scorso. La sconfitta di due anni fa mi è stata d’aiuto in questa decisione”.

Secondo Al Bano, infatti, l’eliminazione del 2017 (quando al timone del Festival c’era Carlo Conti e il cantante salentino è stato eliminato prima della finale) è stata una eliminazione pilotata: “E’ stata una cosa studiata a tavolino ed io, come un cretino, ci sono cascato. Preciso però che Sanremo lo rispetto sempre, se sono diventato cantante il merito è anche un po’ del Festival”.

Scendendo nei dettagli dell’eliminazione, Al Bano ha raccontato quando dettogli da un componente della giuria di qualità: “La giuria di qualità, che non dà un solo voto alla canzone di Maurizio Fabrizio (autore del pezzo con cui Al Bano era ing ara, ndr), un pezzo più impegnativo, più viscerale, più italiano, con una melodia eccezionale. Ad una persona chiesi: ‘ma perché avete dato tutti zero?’. ‘Così ci hanno detto di fare, così abbiamo fatto’. Complimenti”.

Ignoto il motivo della stroncatura, ma ciò che è certo è che Al Bano non tornerà a calcare il palco dell’Ariston: “Il perché non lo so, so solo che ho subito questo affronto. Ma quest’anno non vado al Festival perché avevo già deciso di non farlo”.

