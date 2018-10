Allarme mucca pazza: riscontrato un nuovo caso di malattia bovina. Il virus è tornato?

Riscontrato un nuovo caso di mucca pazza in una fattoria in Scozia: il virus è tornato?

Il ministro dell’agricoltura scozzese Fergus Ewing ha confermato ai media che è stato riscontrato un caso di BSE, malattia bovina conosciuta come “Mucca Pazza“, in un allevamento di bovini ad Aberdeen. Fondamentale per individuare ed isolare il caso è stata la prontezza dell’allevatore che ai primi segni di malattia ha chiesto il parere di un veterinario che ha confermato l’insorgenza della malattia nei bovini da lui allevati. In questo momento l’allevamento è sotto stretto controllo ed i bovini al suo interno sono stati isolati al fine di impedire un propagarsi dell’epidemia.

Lo stesso Ewing ha rassicurato i consumatori e gli altri allevatori spiegando come il governo e le associazioni consumatori stiano lavorando di concerto per evitare l’esplosione di una vera e propria epidemia: “Ho immediatamente attivato il piano di risposta governativo per proteggere la nostra remunerativa industria agroalimentare, incluso lo stabilire un momentaneo blocco alla vendita all’allevamento colpito”.

Caso di Mucca Pazza: “Quanto successo dimostra che il metodo di prevenzione funziona”

Intervistata sul caso di mucca pazza dai media locali, il capo della sicurezza veterinaria della Scozia Sheila Voas ha prima di tutto spiegato che al momento è troppo presto per poter individuare l’origine del virus, ma è al tempo stesso il momento di constatare come il sistema di prevenzione adottato funzioni ed infine ha aggiunto: “Stiamo lavorando a stretto contatto con la Animal and Plant Health Agency per trovare la causa, allo stesso tempo voglio sollecitare tutti gli allevatori che hanno dei dubbi a rivolgersi ad un veterinario”, quindi ha rassicurato tutti che non si corre il rischio di una diffusione epidemica: “Il virus non è entrato a contatto con la catena alimentare umana ed il Food Standard Scotland ha assicurato che non ci sono rischi per la salute dell’uomo per questo caso isolato”.

