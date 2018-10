Durante una gita al lago una donna argentina è rimasta traumatizzata nel vedere una misteriosa creatura emergere dalle profondità, nessuno è riuscito ad identificare la specie di appartenenza.

Un giorno, mentre si trovava con una barca sul lago San Roque (anche conosciuto come Espejo de Agua), nella provincia di Cordoba, in Argentina, Julieta Garcia si è trovata di fronte ad una misteriosa creatura che ha saltato un ponte ed è uscita dall’acqua. Incuriosita ed un minimo impaurita da quanto aveva visto, la donna si è avvicinata al curioso animale ed ha visto che si trattava si un essere simile ad un’anguilla della lunghezza di circa 80cm e 20 cm di diametro. Determinata a scoprire di che razza di animale si trattasse, la donna ha quindi scattato una foto alla misteriosa creatura e l’ha pubblicata sul web in cerca di risposte.

Misteriosa creatura emerge dal lago: “Mai visto nulla di simile”

Secondo alcuni pescatori del luogo si trattava di un’anguilla europea, la stranezza però è rappresentata dalla grandezza della testa che risulta sproporzionata rispetto al resto del corpo. La donna ha quindi postato l’immagine sul web spiegando che suo nonno lavora da una vita nel lago in questione e che le ha detto di non aver mai visto nulla del genere. Fino ad ora nessuno degli utenti che ha visto la foto è stato in grado di identificare la creatura che potrebbe a questo punto essere il risultato di una mutazione genetica.

