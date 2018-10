Modella trovata morta in casa, poche ore prima aveva postato un messaggio inquietante su Facebook 

Modella trovata morta in casa

Una modella di 21 anni è stata trovata morta nella sua casa di Belfast. La modella irlandeseI giornali inglesi hanno notato soprattutto che la giovane, prima di morire, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post misterioso. Il post diceva: “C’è una cosa che vi voglio dire. Mai fidarsi del migliore amico”.

Inoltre la ragazza aveva postato un video sui social dove si trovava in un pub assieme ad alcune amiche e ad un paio di amici: una serata pare ad alto tasso alcolico. Qualche ora più tardi, la O’Neill è stata trovata senza vita nella sua casa.

Distrutta dalla perdita della madre

La ragazza lavorava da diverso tempo nell’ambito della moda, ma dieci mesi fa la madre era morta a causa di un tremendo cancro all’intestino. La O’Neill sembrava non essersi ancora ripresa dal decesso della madre.

Sconvolti coloro che erano vicini alla giovane modella. “Non riesco ancora a crederci, da 6 anni lavorava per me come modella, aveva davanti a sé una carriera brillante. Dopo la scomparsa della madre ha vissuto un periodo difficilissimo ma, nonostante il conforto con cui l’abbiamo circondata, il suo cuore era rimasto spezzato. Non si rendeva conto di quanto fosse bella, e che poteva avere il mondo ai suoi piedi. Era timida e non era abituata al mondo della moda, aveva paura che la sovrastasse” ha sostenuto Cathy Martin, la sua manager.

