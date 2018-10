Previsioni meteo, torna il caldo nel weekend che sta per arrivare (ma non durerà)

L’alta pressione prevista per il fine settimana garantirà bel tempo, in generale, su tutta la penisola. Da domenica, però, addio alle alte temperature

Dopo alcune settimane che sono state dominate da un clima assolutamente instabile, caratterizzato da precipitazioni che hanno flagellato soprattutto diverse regioni del sud Italia, si rivedranno delle temperature quasi estive. Il weekend “caldo” sarà quello che inizierà a partire da questo venerdì 19 ottobre 2018, anche se già l’aumento delle temperature è iniziato oggi.

Previsioni meteo, weekend di grande caldo: dopo arriverà il freddo

Il weekend che sta per iniziare, il penultimo di questo ottobre, illuderà gli italiani che ancora sperano nel protrarsi del bel tempo e delle temperature estive. In questi giorni si raggiungeranno i 26 gradi di temperatura in molte località della penisola, con fenomeni temporaleschi in verità abbastanza radi.

Ancora vessate, nella giornata di domani, la Sicilia (in particolare il versante ionico) e la Sardegna (le coste orientali dell’isola) che saranno le regioni maggiormente a rischio precipitazioni. Le piogge, tuttavia, saranno di non temibile entità e si concentreranno nella prima parte della giornata.

Sabato la giornata più bella del fine settimana, con l’aumento degli effetti dell’alta pressione: cieli sereni da nord a sud e leggermente velato di nubi soltanto, ancora una volta, su Sicilia e Sardegna. È questa la giornata nella quale la colonnina di mercurio potrà facilmente sfiorare i 26°. Addirittura, si stimano punte di 29°-30° sulle regioni italiane del Centro Italia bagnate dal Mar Tirreno.

Più o meno stessa situazione domenica 21, con temperature miti un po’ in tutte le località; si registrerà, però, un primo peggioramento rispetto alle previsioni meteo di sabato, e gli annuvolamenti saranno maggiori e non si concentreranno soltanto sulle due isole maggiori. Colpite la zona della pianura Padana ed il versante adriatico. Nella notte tra domenica e lunedì si attendono i primi picchi verso il basso delle temperature, che diventeranno più fredde.

