Shopping frenetico? La soluzione potrebbe essere questo braccialetto

Per una buona parte delle persone nel mondo lo shopping non è solo un’occasione per rinverdire il proprio guardaroba, ma una vera pratica terapeutica per contrastare nervosismo ed insoddisfazione. In alcune occasioni regalarsi qualcosa può aiutare a combattere frustrazioni e stress, ma se questo meccanismo diventa sistematico si corre il rischio di andare fuori budget e trovarsi con stress ulteriore a causa dei debiti contratti (questo nel caso disponiate di un conto in banca con scopertura).

Per queste persone incapaci di controllare la propria smania di shopping, comprare diventa un vero e proprio vizio pari a fumo, alcol e droga. Come tutte le dipendenze la sensazione ricevuta al momento dell’acquisto viene ricercata in misura sempre maggiore e continuativa. Smettere, quindi, può essere un’impresa ardua e proprio per questo è stato ideato Pavlok, un braccialetto che vi può aiutare a non fare debiti.

Shopping frenetico: questo braccialetto potrebbe permettervi di non fare debiti

Per capire come funziona e su quale meccanismo può agire questo braccialetto è utile precisare che i soggetti affetti dalla patologia dell’acquisto compulsivo sono spesso consci del fatto che le proprie spese siano oltre le proprie possibilità e spesso evitano di controllare il conto in banca per non frenare il proprio desiderio all’acquisto. Inoltre molti dei soggetti intervistati ritengono che le banche non forniscano adeguati sistemi di controllo per capire quando si sta sforando.

Tenendo conto di entrambe le possibilità il braccialetto può essere collegato al conto in banca del proprietario. D’accordo con l’istituto bancario, il cliente può stabilire una somma limite da non superare, oltrepassata la quale arriva un primo avvertimento sotto forma di messaggio su smartphone ed eventualmente un secondo sotto forma di scossa proveniente dal braccialetto.

