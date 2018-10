81enne scompare nel nulla, l’appello della moglie: “È malato ed ha bisogno di medicine”

81enne scomparso, “malato, ha bisogno di medicine”

Giovannino Sepielli, 81 anni, è scomparso nel nulla da Limbiate. Da due settimane l’anziano non dà segno di sè, e la moglie è comprensibilmente molto preoccupata, tanto più che il marito ha bisogno di medicine.

Da ormai 15 giorni Giovannino Sepielli è sparito nel nulla. Secondo moglie e figlie, l’uomo potrebbe aver preso un treno per tornare a Foggia, nella sua terra d’origine.

Nessuno però lo ha visto e di conseguenza i familiari hanno lanciato un appello televisivo, appoggiandosi a Pomeriggio 5, per diffondere la notizia. Una donna, una signora che si chiama aCeleste, ha sostenuto che l’avrebbe visto su un treno. “Ho visto Giovannino su un treno e ci ho parlato, era vicino a me, appena ho visto la foto l’ho riconosciuto… era tranquillo” dice la signora. Celeste non ricorda il giorno in cui ciò è avvenuto ma dice che è sicura che si trattasse proprio dell’81enne scomparso.

L’appello dei familiari

L’uomo è cardiopatico e dovrebbe prendere tre pillole al giorno, ma non ha portato con sè documenti o medicinali. Avrebbe prelevato, la mattina della scomparsa, circa 30 euro presso la banca di Varedo e poi sarebbe sparito.

Gli inviati di Pomeriggio 5 si sono anche recati nel paese natale di Giovannino per cercarlo, ma purtroppo nessuna traccia. Il silenzio sulle sorti dell’81enne preoccupa la famiglia che quindi lancia un appello perché chiunque abbia visto o creda di aver visto l’81enne possa farsi avanti.

Giovannino Sepielli al momento della scomparsa indossava un paio di jeans, una maglia a quadretti bianca e nera, una felpa grigia e un cappellino chiaro. E’ di corporatura media, alto circa 1,55 metri e calvo. Non avrebbe con sè documenti o cellulare, aveva prelevato solo 30 euro in banca alle 10 del 4 ottobre.

