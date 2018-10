Abusano del cane, l’animale diventa aggressivo e dovrà essere abbattuto

Una coppia abusa del cane. In seguito al loro arresto l’animale verrà abbattuto perché troppo aggressivo

Frederik Manzanarez (50 anni) e la moglie Janette Solano (49 anni) sono stati prima arrestati e poi condannati al carcere per crudeltà sugli animali. La coppia, residente ad Aurora in Colorado, aveva sperimentato un gioco erotico che prevedeva la partecipazione del cane di casa (un Akita Inu). La donna veniva filmata dal marito mentre in una stanza apposita aveva rapporti sessuali con l’animale.

Sentendosi in colpa per quanto fatto, la donna ha denunciato il marito per averla obbligata ad avere rapporti sessuali con il cane. La polizia del Colorado, dopo aver raccolto la deposizione della donna, ha effettuato una perquisizione nell’abitazione ed ha trovato le prove degli abusi subiti dal povero cane. La coppia è stata arrestata per maltrattamento di animali ed è stata condannata a 6 mesi di detenzione, a cui si aggiunge il divieto di 2 anni di possedere un animale.

Il cane è diventato aggressivo ed ora dovrà essere abbattuto

Dopo l’arresto dei padroni, l’Akita è stato portato in un canile dove, dopo aver ricevuto le cure di cui necessitava (sul cane sono state trovate diverse ferite), sarebbe rimasto finché non avesse trovato una famiglia adottiva. Purtroppo per lui però non ci sarà un lieto fine: l’animale si è mostrato sin da subito aggressivo con l’uomo e non si fa avvicinare da nessuno se non sedato. Il giudice ha quindi disposto che venga abbattuto poiché rappresenta un pericolo per l’uomo.

