Chi è Paola Egonu? La schiacciatrice dei record che trascina l’Italvolley femminile – VIDEO

Paola Egonu è la nuova stella della Nazionale italiana di Volley femminile, il suo ruolo è quello di schiacciatrice e opposto nell’AGIL Volley. Salta fino a 3,44 metri di elevazione, la sua potenza è smisurata.

La pallavolista è nata a Cittadella il 18 dicembre 1998 da genitori nigeriani. Paola ha scelto di stare a Milano per sfruttare le possibilità che la pallavolo le sta dando. Paola Egonu ha solamente 19 anni, ma il suo talento è davvero incredibile.

In passato ha conquistato molti successi grazie alle sue grandi prestazioni, nel 2015 ha vinto la medaglia d’oro al campionato mondiale, con la selezione Under 18. Nello stesso anno ha vinto anche la medaglia di bronzo con la selezione Under 19 e Under 20.

Nella stagione 2017/2018 ha vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia dopo essere stata ingaggiata dall’AGIL Volley di Novara, in serie A1.

Con le sue schiacciate Paola Egonu sta trascinando la Nazionale italiana di pallavolo femminile ai Mondiali in Giappone.

La pallavolista più volte ha fatto sapere di essere molto legata alla sua famiglia. Considera il padre un pilastro fondamentale della sua vita, con la madre dice di essere una cosa sola.

Paola Egonu è molto attiva sui social, su Instagram vanta circa 50000 follower. Sul suo profilo racconta la sua vita dentro il campo, ma spesso si lascia sfuggire anche dettagli sulla sua vita privata.

