Medico estrae vermi dall’occhio di un neonato, il video è nauseante

Un bambino cinese di appena 5 mesi ha cominciato a soffrire e piangere mentre si trovava a casa con la madre. Il piccolo cercava continuamente di toccarsi l’occhio e la donna, non sapendo cosa potesse avere, ha deciso di portarlo in ospedale. Appena giunti all’ospedale Xi’an, nella provincia di Shaanxi, i medici hanno detto alla madre che il figlio aveva contratto il Thelazia Calliapaeda, forma di infezione parassitaria che si contrae solitamente dai cani domestici (si tratta di una patologia comune nell’est dell’Asia): all’interno dell’occhio del bambino, insomma, si era formati dei vermi che era necessario togliere.

Medico estrae 11 vermi dall’occhio di un neonato

Nel video condiviso sul web si vede l’esatto momento in cui il medico si avvicina all’occhio del neonato con una pinzetta per rimuovere i parassiti. Nelle immagini possiamo vedere un primo piano dell’occhio del bambino, dall’inquadratura è possibile scorgere i vermi di colore trasparente che si dimenano nella parte inferiore del bulbo oculare del bambino. La procedura è durata all’incirca 20 minuti ed i vermi sono stati portati in laboratorio per un’analisi. Solo dopo l’esame potranno essere prese le corrette contromisure per contrastare l’infezione.



