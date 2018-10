Non c’è nessuna crisi di Governo. Salvini parteciperà alla riunione del consiglio dei ministri con Conte

No crisi Governo, Salvini incontra Conte

Nessuna crisi di Governo, come paventato dai giornali. Fra Salvini e Di Maio, e quindi Lega e 5 Stelle, le incomprensioni sul decreto fiscale sono chiarite. Salvini ha confermato che parteciperà al Consiglio dei ministri convocato dal premier Giuseppe Conte per domani, sabato 20 ottobre.

Lo scontro con Di Maio è stato un “grande equivoco” come dice Salvini durante la campagna elettorale a Bolzano.

“Andremo avanti, invece. E non esiste assolutamente la crisi di governo. Quanto alla verifica, il suo odore sa di muffa. Preferisco di gran lunga quello delle caldarroste e dei funghi” dice il ministro dell’interno smentendo voci di crisi di Governo.

Salvini: “Andrò all’incontro con Conte domani”

“Ho i miei impegni. Certe riunioni vanno concordate, non possono essere decise di colpo all’insaputa degli altri. Chiamerò Conte, che è persona squisita, e chiariremo tutto. E se serve che Salvini ci sia, Salvini ci sarà”.

Sul testo del decreto fiscale e sulla possibilità di modifica, Salvini afferma: “Il testo per me è quello concordato, deciso e firmato. Non possiamo fare giochetti, e dare spettacolo davanti alla Ue che vuole sbranarci”. E aggiunge: “Facciamo passare l’idea che ogni decisione è revocabile e che è tutto uno scherzo. Non si può lavorare a una cosa, faticarci sopra e confrontarsi, e poi trovata l’intesa quell’intesa viene impugnata da chi l’ha fatta. Dobbiamo essere seri”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews