Salvini calma le acque dopo lo scontro con il M5S

La quiete dopo la tempesta? Almeno così sembrerebbe, stando al post pubblicato questa mattina da Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno ha voluto calmare le acque dopo che le stesse si erano parecchio agitate nelle ultime ore.

La denuncia pubblica di Luigi Di Maio, che è andato nello studio di Bruno Vespa per denunciare una presunta “manipolazione” del decreto comprendente la pace fiscale (che per molti non è altro che un condono, ndr), ha scatenato un vero e proprio terremoto all’interno della maggioranza gialloverde.

Per i pentastellati si tratta di un problema politico che va immediatamente affrontato in un Consiglio dei Ministri straordinario. All’inizio Salvini aveva risposto picche, sottolineando che il decreto era stato approvato proprio in CdM e che non sarebbe stato presente (suscitando anche l’irritazione del premier Conte) ma poi il ministro dell’Interno ha cambiato rotta, affermando che “se serve che Salvini ci sia, allora ci sarò”.

Spread, gli investitori stranieri “scappano”

Nel frattempo, la prima vera crisi del governo M5S – Lega ha causato un ulteriore innalzamento dello spread, arrivato a 340 punti base come non accadeva dalla primavera del 2013. Una situazione traballante che sta spingendo gli investitori stranieri lontano dall’Italia: nel mese di agosto sono state registrate vendite nette per 17,4 miliardi di titoli di Stato.

AGGIORNAMENTO: lo spread è calato (e continua a scendere), dopo aver superato quota 340 intorno alle 10 di mattina, ed è forse anche merito delle parole di Matteo Salvini in una diretta su Facebook.

Il vicepremier ha raccontato nella diretta le dinamiche del consiglio dei minsitri in cui è stata varata la pace fiscale, accusando tra le righe Di Maio di aver prestato poca attenzione alle parole del Premier Conte che leggeva il disegno di legge al cdm (di cui Di Maio era verbalizzatore).

Questa la diretta in questione, che potete vedere per intero:

