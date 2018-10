Tale e Quale Show, anticipazioni della sesta puntata: tra i giudici Milly Carlucci. Ecco tutte le imitazioni

Anticipazioni sesta puntata Tale e Quale Show, tutte le imitazioni

Va in onda stasera la sesta puntata di Tale e Quale Show, talent condotto da Carlo Conti su Ra1 1.

Oltre alla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, stasera in studio sarà presente nel ruolo di giudice speciale Milly Carlucci.

Grazie alla sua incredibile interpretazione di Eros Ramazzotti, Antonio Mezzancella ha vinto la scorsa puntata, al momento è primo nella classifica provvisoria.

Nel corso della sesta puntata, i concorrenti dovranno come al solito imitare grandi e famosi cantanti. Di seguito potete trovare le imitazioni che vedremo sul palco stasera 19 ottobre:

Roberta Bonanno sarà Tina Turner. Matilde Brandi sarà un’altra grande della musica internazionale, Cindy Lauper (canterà come immaginabile ‘Girls just want to have fun’?). Alessandra Drusian interpreterà Annie Lennox e, rimanendo in ambito internazionale, Giovanni Vernia sarà Bono degli U2. Non anglofono, ma sempre straniero, sarà il personaggio interpretato da Mario Ermito (Miguel Bosé).

Venendo alle imitazioni in salsa italiana, Andrea Agresti vestirà i panni di Caterina Caselli. Vladimir Luxuria quelli di Ivan Cattaneo. Antonio Mezzancella (in vetta alla classifica provvisoria, come già detto), sarà Edoardo Bennato. Raimondo Todaro sarà Fabio Concato. Antonella Elia vestirà i panni di Rita Pavone. Per Massimo Di Cataldo e Guendalina Tavassi due artisti ‘new school’ come Fabio Rovazzi e Bianca Atzei

Secondo voi chi vincerà la sesta puntata di Tale e Quale Show?

Sara Fonte