Automobile esce di strada e si ribalta, uomo di 47 anni perde la vita nell’incidente

La vittima si chiamava Simone Provvedi. L’incidente è avvenuto, in maniera autonoma, a Mercatale Valdarno (Arezzo, Toscana)

Un uomo di 47 anni di nome Simone Provvedi ha perso la vita a causa di un incidente stradale. La vittima, che al momento del sinistro viaggiava sulla sua automobile e senza altri passeggeri a bordo, avrebbe perso il controllo della sua vettura che è uscita fuori strada e si è ribaltata. Pare che l’incidente non abbia coinvolto altri mezzi di trasporto né altre vetture.

Incidente stradale a Mercatele Valdarno, si indaga sulla dinamica dei fatti

Incidente stradale mortale a Mercatele Valdarno, un centro toscano sito in Provincia di Arezzo. Poco prima delle ore 13:00 di oggi 20 ottobre 2018 un uomo, a bordo di un’automobile, avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe uscito fuori strada, lasciando la carreggiata della Strada Statale 16 sulla stava viaggiando.

Per il 47enne Simone Provvedi (la vittima), originario di Terranuova Bracciolini, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, non appena arrivati sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere della vettura si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi possibili che abbiano potuto portare Simone Provvedi a perdere il controllo della sua automobile. Al momento, quindi, la dinamica dei fatti è tutt’altro che chiara.

(Foto d’archivio)

Maria Mento

