Terribile incidente ferroviario in Oriente, si parla di almeno 61 vittime

La tragedia è avvenuta in India. Il treno ha investito una folla di persone. Al momento, il bollettino riferisce di 61 morti e 72 feriti

Un gravissimo incidente ferroviario avvenuto in India ha spezzato la vita di almeno 61 persone. Si parla anche di altre 72 persone rimaste ferite nella stessa circostanza. L’incidente, avvenuto nella regione del Punjab, ha coinvolto il folto gruppo di persone che si trovava sui binari- al momento del transito del treno- per assistere ad uno spettacolo pirotecnico.

Incidente ferroviario in India, treno contro folla: è tragedia

La festività religiosa di Vijayadashami (celebrata dalla comunità induista) quest’anno, in India, ha avuto un risvolto tragico. Quasi 140 persone sono rimaste coinvolte in un gravissimo incidente ferroviario e sono state travolte da un treno che è transitato sui binari che in quel momento erano occupati. I fatti si sono svolti ad Amritsar (Punjab).

Vittime e feriti (si parla, al momento, di 61 morti e 72 feriti) si trovavano sui binari ferroviari per assistere ai giochi pirotecnici in programma proprio in occasione della festività religiosa. Proprio il rumore dei fuochi potrebbe aver coperto il rumore causato dal treno in movimento, e quindi fare in modo che nessuno si sia accorto del mezzo in avvicinamento. Il treno, teoricamente, non sarebbe dovuto transitare da lì.

A tal proposito, pare che il ferroviere che stava guidando il convoglio sia stato arrestato. L’uomo si è giustificato difendendosi ed allontanando da sé ogni responsabilità: non sapeva che i binari fossero occupati da persone ed aveva ricevuto il via libera per transitare.

Su Twitter il cordoglio di Narendra Modi, Primo Ministro indiano, che ha espresso grande tristezza e tutta la vicinanza possibile ai familiari delle vittime, auspicando la veloce guarigione di quanti sono rimasti feriti.

(Foto d’archivio)

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews