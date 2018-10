Aggressioni con mazze da baseball, due migranti denunciano alle forze dell’ordine

E’ una brutta vicenda, avvenuta nella notte di venerdì 19 ottobre.

Un gruppo di uomini armati di mazze da baseball ha aggredito due migranti (di cui uno residente nella cittadina già da lungo tempo) in quel di Brindisi.

Le due vittime hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, mentre la vicenda è stata resa pubblica dal ‘Forum provinciale per cambiare l’ordine delle cose’.

“l Forum provinciale di Brindisi per cambiare l’ordine delle cose esprime la sua piena solidarietà a Elija, segretario della comunità cittadina del Ghana, stimato lavoratore e residente a Brindisi da molti anni, e a un ragazzo del Senegal, residente attualmente nel dormitorio, per la brutale aggressione subita venerdì sera. Il primo mentre tornava a casa dal lavoro, il secondo mentre stava per raggiungere la Caritas”.

Una terza aggressione è stata sventata, “grazie al senso civico di un brindisino che ha urlato al commando razzista che avrebbe chiamato la polizia. E non si sa ancora se la ronda anti-migranti abbia colpito anche altri”,

Il Forum ha quindi così concluso: “Il Forum censura ogni forma di violenza e il clima razzista che si è creato in città. Abbiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura affinché siano individuati i colpevoli di questa violenza. Noi non vogliamo che razzismo e xenofobia crescano nelle società e nelle democrazie europee. Per questo vogliamo lavorare tutti insieme per far crescere e condividere diritti e opportunità per la costruzione quotidiana di una società sempre più aperta e solidale”.

