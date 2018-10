Beppe Grillo a Circo Massimo, ironia su Salvini: “Signora, perché non ha preso la pillola?”

Non possiamo non tornare a parlare di lui dopo il suo intervento durante la kermesse del 5 Stelle al Circo Massimo.

E, come un po’ sempre quando si trova su un palco, Beppe Grillo non ha mostrato inibizioni, scagliandosi contro il premier francese Emmanuel Macron (sono a lui riferite le seguenti parole, secondo l’Huffington Post: “Siamo pieni di psicopatici, di bambini violentati da anziani”) e facendo anche ironia sull’alleato di Governo Matteo Salvini.

Queste le parole sul oro primo incontro: “Io non lo conoscevo, l’ho incontrato una volta in aeroporto, e io ero già “l’Elevato” e lui percepiva questa potenza emanava il mio fisico come razza superiore alla sua…Allora si è avvicinato, timido, e mi ha detto “signor Grillo c’è mia mamma al telefono la potrebbe salutare? Io a lei ho detto “signora perché non ha preso la pillola quel giorno?”.