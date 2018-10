Corre per prendere il bus al volo: 38enne muore sul colpo

Una tragedia drammatica, soprattutto per il contesto di estrema quotidianeità in cui è avvenuto.

Un uomo di 38 anni di origine marocchina residente a Torino è morto stamattina per provare a prendere al volo l’autobus.

L’uomo si trovava in corso Sebastopoli – all’angolo con via Gorizia – quando s’è messo a correre per raggiungere il bus (un 58) che si trovava in quel momento a passare per la fermata. L’autista del mezzo lo ha aspettato e una volta che l’uomo lo ha raggiunto è avvenuta la tragedia, venendo colto da un malore fatale.

Vani sono stati infatti i tentativi di soccorso del personale medico accorso sul posto: il cuore del marocchino ha smesso di battere praticamente sul colpo.