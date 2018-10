Domenica 21 ottobre: stasera in Tv Amore Criminale, Solo per vendetta, L’isola di Pietro 2 e Le Iene Show

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 21 ottobre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Canale 5 va in onda la seconda stagione de L’Isola di Pietro, il dottor Pietro Sereni ha ritrovato la figlia Elena ed ha allargato la famiglia con l’ingresso della nipote adolescente Caterina e di Alessandro, ormai fidanzato con Elena, con la quale lavora al commissariato del paese. Un brutto incidente e l’indagine sulla misteriosa morte di Giulia Canale sconvolgono la pace ritrovata. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 21 ottobre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, domenica 21 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:00 – N.C.I.S. Una luce nel buio

21:45 – Instinct Sogni infranti

22:30 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:25 – Amore Criminale – Speciale

23:45 – Sopravvissute

Rete 4

21:27 – Solo per vendetta

23:32 – Legami di sangue

Canale 5

21:21 – L’isola di pietro 2

23:20 – Pressing

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

01:00 – Street food battle

La 7

20:30 – Non e’ l’Arena

00:50 – Tg La7 Notte

Tv 8

20:05 – F1 Gara: GP Stati Uniti

22:20 – Studio F1

23:15 – X Factor 2018 – Le audizioni

Iris

21:00 – Il cavaliere del Santo Graal

23:24 – Montecristo

Cielo

21:20 – Spooks: Il bene supremo

23:25 – Le età di Lulù

Stasera in TV, domenica 21 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Solo per vendetta (rete 4): A New Orleans, la vita di Nick Gerard e’ sempre trascorsa in maniera pacifica. L’uomo insegna inglese in un college ed e’ felicemente sposato con Laura da un paio d’anni. Una sera, la moglie rimane vittima di un’aggressione e Nick in ospedale e’ avvicinato da Nick, il capo di un gruppo di vigilantes operanti in semiclandestinita’, che gli garantisce la possibilita’ di ritrovare il colpevole e farsi giustizia…