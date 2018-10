Grave incidente stradale tra auto e scooter: morto un uomo, quattro feriti gravi

La dinamica dell’incidente stradale

Perdere la vita in un. Aveva 50 anni la sfortunata vittima del sinistro che ha coinvolto tre auto ed uno scooter e che, oltre ad un decesso, ha provocato il, ricoverate in gravi condizioni. La dinamica dello scontro è ancora tutta da accertare: è accaduto nella notte del 21 ottobre sulla Passeggiata del Gianicolo e, a seguito dell’impatto, ad avere la peggio è stato il 50enne alla guida del motorino, sbalzato a terra e lì rimasto in condizioni gravissime. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare:poco dopo il trasporto all’ospedale San Camillo.

Lo scontro con una Peugeot 207 che viaggiava nella direzione opposta rispetto a quella del mezzo a due ruote, è avvenuto all’altezza di piazzale del Faro; una terza auto, una Bmw parcehggiata sulla via, è rimasta coinvolta nel sinistro stradale insieme ad un’altra Peugeot. I soccorritori hanno portato altre quattro persone rispettivamente al Gemelli, le due donne, e al Santo Spirito, i due uomini, tutti in codice rosso. Ricoverato invece in codice giallo al San Camillo il quinto ferito.

I rilievi della polizia

Una pattuglia infortunistica mortali del XIII gruppo Aurelio della Polizia locale ha raggiunto il luogo dell’incidente per delimitare l’area dello schianto ed effettuare tutti i necessari rilievi atti a determinarne la dinamica esatta. Altre dieci pattuglie provenienti dai gruppi Prati, Trevi, Marconi, Gpit e Timoretto sono giunte in loco per dare supporto operativo ed effettuare i vari accertamenti relativi alla possibile assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. (foto d’archivio)