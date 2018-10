Ladri vengono scoperti da un carabiniere e aprono il fuoco in mezzo alla folla: tragedia sfiorata 

Scoperti, ladri aprono fuoco in mezzo alla folla

Momenti di terrore a Sora, provincia di Frosinone. Tre ladri sono stati scoperti sul fatto da un carabiniere fuori servizio ed hanno aperto il fuoco.

Il fatto è avvenuto in via Conte Canofari, pieno centro di Sora. L’appuntato scelto Paolo Liddi è uscito di casa, ha fatto pochi metri a piedi quando ha visto tre persone che si nascondevano dentro un’auto. Ha immediatamente capito che si trattava di malintenzionati è salito in casa ed ha preso la pistola d’ordinanza. Tornato sul luogo, si è avvicinato alla macchina intimando ai tre di uscire dalla vettura.

Hanno sparato in mezzo alla folla

I tre, con un accento straniero – forse dell’est Europa – gli hanno intimato di allontanarsi e poi hanno aperto il fuoco a loro volta, puntando al corpo del Liddi. L’appuntato fortunatamente è riuscito a schivare i colpi e per spaventare i malviventi ha sparato in alto. I tre sono fuggiti via.

Nel luogo della sparatoria si trovavano molte persone, di conseguenza avrebbe potuto essere una tragedia. Nel frattempo il carabiniere aveva allertato i suoi colleghi. I carabinieri e la polizia si sono recati sul posto molto rapidamente.

Ora i tre ladri sono ricercati su tutto il territorio. Sono tuttora in corso le ricerche con numerosi posti di blocco ma al momento dei tre nessuna traccia almeno per il momento.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews