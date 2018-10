Snack, caffè e bibite? No, auto di lusso. Ecco a voi il distributore automatico di Ferrari e Lamborghini

E’ una notizia curiosa, quella riportata da ‘Tgcom24’ e che noi riportiamo a nostra volta.

A Singapore è stato inventato il primo distributore automatico di veicoli di lusso: si tratta di fatto di una concessionaria verticale (che ha una capienza massima di 60 veicoli) nel quale vengono ospitati veicoli usati di brand quali Bentley, Ferrari e Lamborghini e che ha un sistema di automazione (chiamato Automotive Inventory Management System) che rende l’esperienza degli abbienti clienti simile a quella di chi usufruisce di un distributore automatico: una volta selezionato il modello da acquistare attraverso un display touchscreen, l’auto prescelta giungerà all’acquirente in pochi minuti dal piano in cui si trova.

L’innovativo autosalone, di proprietà della Autobahn Motors è stato aperto nel 2017 ed è nato dall’idea del proprietario della holding malesiana, Gary Hong: un’ottima idea per coniugare lo spazio a disposizione all’interno di questo edificio per esigenze di spazio e sopratutto per distinguersi in maniera netta (e frattanto innovativa) dalla concorrenza.

Di seguito, vi proponiamo un video che dimostra il funzionamento dell’autosalone (molto simile in verità ad altre due strutture, una a Shangai e l’altra a San Antonio in Texas):

Noi comuni mortali, per il momento, continueremo a prendere bibite, snack e caffè.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews