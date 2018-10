Tragedia in casa del nonno: muore bambino di 6 anni travolto da armadio

A Campoverde, frazione di Aprilia (in provincia di Latina), un bambino di sei anni è morto in una maniera quantomeno tragica (qualora non sia tragica di per sé la morte di un bambino così piccolo).

Il piccolo si trovava in casa del nonno, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, quando un mobile è caduto e lo ha travolto: parrebbe un mobile, che lo ha colpito in pieno e schiacciato.

Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Aprilia, ma per lui non c’è stato nulla da fare: il cuore del piccolo aveva già smesso di battere.

I carabinieri indagano per chiarire le dinamiche della tragedia, che ha sconvolto una famiglia.

