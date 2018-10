Traghetto si schianta contro uno yacht, paura per i passeggeri a bordo

Traghetto arenato, le operazioni di soccorso

Graveal largo di una nota isola. Unha impattato, per ragioni ancora da accertare, unoormeggiato e per questo è stata immediatamente avviata un’operazione di salvataggio. A bordo dell’imbarcazione della compagnia Red Funnel, vi sono infatti 56 persone e alcune di esse sarebbero cadute in acqua in seguito al forte impatto. Il traghetto si è arenato dopo l’incidentre, avvenuto mentre stava cercando di attraccare a Cowes Harbor, nei pressi dell’isola di Wight: la guardia costiera ha confermato di aver sentito grida di aiuto provenire dal mare ma è difficile capirne la provenienza perchè l’intera zona è coperta da una

Immediato l’avvio delle operazioni di ricerca con diverse scialuppe di salvataggio e le squadre di salvataggio della guardia costiera. La zona è stata inoltre raggiunta da un elicottero utilizzato per questo tipo di operazioni. Le persone a bordo del traghetto non risulterebbero ferite ma non è chiaro, al momento, quante si trovino in acqua. “La ricerca è in corso – ha confermato la Guardia Costeira – e non abbiamo ulteriori informazioni in questa fase”.

Le cause dell’incidente

Poco si sa al momento in merito alle cause dell’impatto che ha coinvolto un traghetto ed uno yacht. Ma la prima ipotesi ricade sulla fitta nebbia, che ha quasi azzerato la visibilità. Potrebbe essere dunque questa la ragione che ha provocato il grave impatto in mare.