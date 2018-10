Viaggiatrice nel tempo rivela, alieni e androidi invaderanno la Terra

Alieni e androidi sulla Terra? il racconto

sono pronti per invadere la Terra? E’ quanto sostenuto da una donna che afferma di aver viaggiato nel tempo facendo unaassolutamente incredibile: in futuro aleini e androidi vivranno accanto agli umani dopo aver invaso il pianeta, e prima che il mondo precipiti in una guerra su scala globale. Le affermazioni arrivano da una misteriosa donna che ha rilasciato tali dichiarazioni aldi cospirazione ApexTV. Nel video la donna di 88 anni afferma di essere stata portata via dalla sua casa nel 1966 e mandata nel futuro dopo aver chiuso gli occhi.

Quando li ha aperti ha raccontato di aver visto il mondo come “un gigantesco computer”, aggiungendo, “c’erano miglia di fili e il mondo splendeva con colori spettacolari. Ho visto anche esseri di altri mondi, combattimenti, bombe e le cose più terribili”. La viaggiatrice nel tempo sostiene inoltre di aver udito una forte voce che le parlava pronunciando i numeri 2-0-3-3, un possibile riferimento all’anno 2033 anche se la donna non ne è sicura.

Le rivelazioni della viaggiatrice nel tempo

Dopo questa visione, si è ritrovata nell’oscurità prima di rivedere, una volta riaperti gli occhi, la Terra come la conosciamo oggi. Non è il primo caso di presunti viaggiatore nel futuro: un’altra persona, come riportato alcuni mesi fa dal Dily Star Online, ha raccontato che “l’umanità è nei suoi ultimi anni”.