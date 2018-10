Asia Argento fuori da X Factor? Arriva la presa di posizione di Adriano Celentano

Se Asia Argento esclusa da X Factor ( al suo posto, ricordiamo, è subentrato il leader degli Stato Sociale Lodo Guenzi ), c’è chi ha deciso di prendere una netta presa di posizione in sua difesa: è, tra i più grandi artisti italiani ancora in vita e amico della figlia di Dario Argento.

Attraverso una lettera giunta alle agenzie, il Molleggiato ha accusato Sky per l’esclusione di Asia Argento. Rivolgendosi direttamente ai vertici di Sky, Celentano s’è così espresso: “Peccato. Perché X Factor è un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi riferisco ai giudici: Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento, naturalmente senza nulla togliere al nuovo arrivato (ancora presto per dire). Quindi “PECCATO”. Perché con un programma così, uno si immagina che anche i padroni siano all’altezza di ciò che producono, e invece no. Improvvisamente scopriamo che alle spalle della bella “X” si nasconde un MOSTRO dal falso moralismo pronto a condannare e a eliminare in nome della sua traboccante ipocrisia. Per cui senza minimamente riflettere, si crede alle menzogne spudorate di quel (Celentano, a dire, di Repubblica, avrebbe usato un appellativo offensivo, ndr) americano che l’ha ricattata: Asia? Fuori. Decretano gli ipocriti”.

Perché questa presa di posizione? La spiegazione giunge a conclusione della missiva: Celentano conosce bene la Argento. “Può una, bella come te, violentare qualcuno che poi, casualmente, questo qualcuno è anche un uomo? No, non può perché io ti conosco Asia. Se c’è qualcuno, davvero capace di violentare non sei tu, ma quei tizi che si incipriano la faccia per coprire lo sporco che hanno dentro”, sono le parole con cui il guru della musica italiana conclude la lettera (parole che faranno comunque discutere, soprattutto nella parte in cui si sosttolinea il fatto che ad essere stato violentato sarebbe stato un uomo. Una cosa non impossibile).

Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito, posso ingoiare questo rospo col sorriso. I ❤️ you Adriano https://t.co/LhXVRBlvL8 — Asia Argento (@AsiaArgento) October 21, 2018

