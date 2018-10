Inverno, piomba il gelo sull’Italia: Novembre porterà le prime nevicate

L’inverno si abbatterà più precocemente del previsto sulla penisola italiana. Già a Novembre arriveranno gelo e neve, in attesa di un Febbraio peggiore

Le previsioni meteo per l’ultimo mese d’autunno del 2018 non lasciano presagire nulla di buono: gli esperti dicono che sarà un novembre gelido. L’undicesimo mese dell’anno, insomma, anticiperà alla grande il freddo invernale che sulla carta sarebbe dovuto arrivare in seguito. Tuttavia, nonostante le gelate inaspettate, pare che bisognerà stringere i denti e prepararsi al mese in assoluto più rigido del prossimo inverno: Febbraio.

Novembre gelido, l’inverno 2018/2019 arriverà in anticipo



Un novembre gelido aspetta al varco tutta la penisola italiana. Freddo intenso e nevicate si abbatteranno sul nostro Paese già nel corso della metà del prossimo mese, contraddicendo passati studi metereologici secondo cui le temperature autunnali (di gran lunga più miti) avrebbero retto almeno fino a dicembre.

Questo brusco abbassamento delle temperature sarà dovuto alla penetrazione di correnti atlantiche che saranno accompagnate da aria gelida proveniente dalla regione polare. Ciò farà sì che ci possano essere anche delle nevicate in pianura.

Il gelo potrebbe, addirittura, anticipare il “muro” della metà di Novembre e colpire già durante le festività dedicate ad Ognissanti ed al ricordo dei defunti. Lo scenario, comunque, si complicherà da dicembre in avanti, con un’incursione di temperature “polari” molto più frequenti fino a Febbraio 2019 (il momento in cui si toccherà il culmine della rigidità di questo inverno).

Temperature proibitive non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei: nel Regno Unito, ad esempio, è atteso un freddo intenso a partire da questo giovedì. Le temperature, che secondo gli esperti saranno più basse rispetto a quelle considerate in linea per il periodo, terranno le isole inglesi nella morsa del gelo almeno fino al 17 novembre.

