Terribile incidente all’imbocco della Strada Statale 106: uomo muore schiantandosi contro guardrail

È successo questa mattina, a Reggio Calabria, in prossimità del raccordo che consente l’accesso alla Strada Statale 106. Nell’incidente ha perso la vita un uomo

Reggio Calabria. Tragedia, stamane, in autostrada. Una vettura, in prossimità dello svincolo di accesso alla Strada Statale 106, ha sbandato ed è andata a sbattere violentemente contro il guardrail. L’uomo alla guida dell’automobile è morto. Ancora da accertare le cause che possano aver portato al sinistro.

Incidente stradale a Reggio Calabria, ancora sconosciuta la dinamica dei fatti

Questa mattina un uomo che stava percorrendo l’autostrada, a bordo della sua automobile, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il dramma si è consumato a Reggio Calabria, e più precisamente in prossimità dello svincolo che consente l’immissione sulla Strada Statale 106 con direzione Taranto.

La vettura guidata dall’uomo stava viaggiando in direzione sud, e si trovava non troppo distante rispetto allo svincolo di “Bretelle” (Reggio Centro) quando si è consumata la tragedia. La vittima ha perso il controllo del suo mezzo e si è schiantato contro il guardrail. Nell’impatto il parabrezza dell’auto è andato distrutto e l’uomo ha purtroppo perso la vita.

Dell’incidente, che si sospetta essere stato autonomo, non si conoscono al momento altri dettagli. La dinamica dei fatti non è completa: non si conoscono i motivi per i quali l’uomo avrebbe sbandato e sarebbe andato ad impattare contro il guardrail. Saranno portati a termine tutti gli accertamenti del caso.

La corsia sulla quale si è verificato l’incidente è stata chiusa al traffico. Per permettere un più veloce disbrigo delle operazioni e veicolare al meglio il traffico (dirottato nella corsia di sorpasso) sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’Ordine. Il raccordo autostradale, dopo la fine delle operazioni, è stato normalmente riaperto al transito dei veicoli.

Maria Mento

