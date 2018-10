Clonata la ventesima razza di cane in Cina, il prossimo sarà l’uomo?

In Cina è stata clonata la ventesima razza canina, nel frattempo in Giappone studiano una nuova forma di clonazione umana

Uno schnauzer di 12 anni di nome Doudou è stato l’ultimo esemplare di cane sottoposto a clonazione in Cina. Per portare a termine il processo viene effettuato un prelievo delle cellule epiteliali del cane che poi vengono tramutate in cellule staminali ed introdotte in un ovulo artificiale nel quale cresce l’esemplare.

A mostrare il risultato della clonazione è stato il proprietario del cane, Wang Yinqing, il quale ha recentemente mostrato in video in cui il nuovo arrivato si incontra con il suo “padre-clone”. La pratica non è nuova in Cina, visto che sono stati clonati 200 tipi di cane differenti appartenenti a 20 razze diverse. Una pratica che apparentemente non comporta conseguenze sul clone. Gli studiosi, però, avvertono che i due soggetti non saranno caratterialmente identici nonostante abbiano il medesimo dna.

Metodo innovativo di clonazione cellulare testato in Giappone

Il passo verso la clonazione umana sembra davvero breve, soprattutto se si pensa che una pratica simile viene testata in questo periodo in Giappone sulle cellule umane: la tecnica, innovativa nel campo della clonazione delle cellule umane, permette di tramutare le cellule epiteliali in cellule staminali. Il processo è ancora troppo acerbo per che le cellule possano crescere, ma è il primo passo verso la creazione di un feto interamente artificiale.

Sebbene si tratti di una potenziale rivoluzione scientifica, alcuni scienziati invitano alla prudenza sulla possibile futura commercializzazione della pratica. Il bioetico Ronald Green, infatti, avverte sui rischi di un mercato nero: “Potrebbe aprire una porta sulla clonazione di persone che non hanno dato il proprio consenso” quindi offre un esempio paradossale su quale potrebbe essere lo scenario: “Una donna potrebbe sognare di avere un figlio da George Clooney ed il parrucchiere dell’attore potrebbe vendere il pettine con i suoi follicoli”.

