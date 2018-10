Fedez-Ferragni choc: festa nel supermercato, cibo usato per giocare, piedi nei carrelli. Il web insorge 

Giochi col cibo, festa Fedez fa insorgere il web

È ira sul web dopo che sono stati mandati online alcuni spezzoni dei video fatti da Chiara Ferragni, Fedez ed altri invitati alla festa segreta organizzata dalla Ferragni per il marito per il suo compleanno.

La blogger ha organizzato una festa per Fedez per il suo 29esimo compleanno… niente di meno che in un supermercato Carrefour. Proprio così: la festa era all’interno di un supermercato della catena Carrefour, aperto solo per il gruppo di invitati della Ferragni.

Quando ihanno cominciato a scattare foto e pubblicare video online, però, si è scatenato il caos nel senso più negativo del termine.Nei video pubblicati online si vedono, come delle bottiglie di succo, ridendo.

Nei video si vede la gente vestita e con le scarpe in piedi nei carrelli della spesa che i clienti usano per fare acquisti, prendere a mani nude il pane sposto e “giocare a spade”. Oppure salire con le scarpe sugli scaffali, prendere la verdura e strusciarsela addosso per farsi scherzi o balletti.

Invitati che aprono prodotti, pacchetti, poi si stufano e li lasciano lì dove sono. Un ragazzo lancia con forza un panettone a terra contro altri due, che ridono.

“Il cibo verrà dato ai poveri” ma la polemica prosegue

Secondo Fedez il cibo toccato verrà dato ai poveri. La decisione di “dare ai bisognosi” i prodotti toccati quella sera è una toppa peggiore del buco. Dopo aver mandato in onda i video della Ferragni nel carrello della spesa con addosso frutta e verdura, di invitati che aprono bottiglie di tè dagli scaffali, bevono un sorso, le rimettono a posto, di chi toccava frutta e verdura giocando col cibo come se fosse un oggetto, molti hanno criticato questa idea.

Molti si sono indignati sia per lo spreco e la mancanza di rispetto verso il cibo che per il fatto che i dipendenti avrebbero dovuto pulire tutto.

“Complimenti, l’igiene prima di tutto. Pregevole anche il destinare ai poveri cibo che avete smoccolato e smanacciato, glielo farete pagare in più in quanto il cibo è stato toccato da Chiara Ferragni?” commenta un’utente.

“Fedez sostiene che quello stesso cibo sarà devoluto ai bisognosi (così, rotto e maneggiato da loro?! MA SERI?!)” commenta un altro.

Molte le critiche a Carrefour

Moltissime le critiche a Carrefour. “Comunque veramente quelli dell’ufficio marketing dovrebbero cambiare mestiere e andarla a cogliere, la frutta. Anzi no, è un lavoro troppo nobile per loro”.

Molti clienti hanno giurato di cambiare supermercato, non accettando che il marchio abbia permesso una festa privata all’interno del supermercato sporcando, toccando prodotti. Ma anche permettendo che gli invitati facessero quello che volevano, entrando nei carrelli dove in molti faranno la spesa. Una mancanza di rispetto anche per chi fa fatica a comprare il cibo, secondo tanti utenti di Facebook che hanno commentato sulla pagina ufficiale di Carrefour.

“Non è lesivo per l’azienda mimare atti di vandalismo? Evidentemente no se lo fanno le persone ‘giustine’” commenta un cliente.

“Penso a quei poveri dipendenti costretti a farsi turni per coprire le aperture h24, per poi dover ripulire lo schifo che loro hanno causato (perché non ci crede nessuno che questi cafoni abbiano rimesso tutto a posto). Sono davvero allibita. Ci metto una bella croce sopra Carrefour e non ci entrerò più” dice un’altra.

Insomma, cattivo gusto a go-go, mancanza di rispetto, secondo molti la Ferragni ed i suoi invitati sono talmente ricchi da aver perso di vista il rispetto per qualcosa che per loro è scontato, per molti no: il cibo.

