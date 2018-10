Malore mentre gioca a calcio. Stroncato un ex giocatore professionista

49enne muore durante la partita di calcio

Si è sentito male mentre praticava quello che era stato il suo sport per tutta la vita, tanto da permettergli di giocare anche tra i professionisti.

Gino Paesano, 49 anni, stava disputando una gara del campionato Csi di calcio presso l’impianto sportivo di Policastro, frazione del comune di Santa Marina, in provincia di Salerno. Ad un certo punto, intorno al decimo minuto del secondo tempo, Paesano ha cominciato ad avvertire un malessere, fino ad accasciarsi al suolo.

Aveva giocato in Serie C con la Paganese

Immediati i soccorsi, prima da parte dei compagni di squadra e in seguito del personale del 118 intervenuto sul posto. Ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. La notizia della morte di Gino Paesano ha sconvolto la popolazione di Policastro e il mondo sportivo della Campania. Il 49enne aveva militato in diverse squadre dilettantistiche, raggiungendo anche la serie C con la Paganese calcio.

cinque anni fa il fratello Aldo (anche lui ex giocatore di Ternana e Pistoiese) era stato stroncato da un malore mentre si trovava in casa.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google Attualmente, Paesano lavorava in una residenza per anziani ma non aveva mai abbandonato quella che era una vera e propria passione. Un’altra tragedia per la famiglia Paesano:(anche lui ex giocatore di Ternana e Pistoiese) era stato stroncato da un malore mentre si trovava in casa.NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: