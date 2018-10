Martedì 23 ottobre 2018: stasera in tv Il segreto, Benvenuti al Nord, Le Iene Show e Morte in Vaticano

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 23 ottobre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 23 ottobre 2018 in prima e seconda serata. Su Italia 1 va in onda Le Iene Show con un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata. Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa e, a rotazione, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Ogni mercoledì al timone del programma ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Stasera in TV, martedì 23 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – I Medici Lorenzo il Magnifico – Vecchi rancori – Un uomo solo

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

00:15 – Mi rifaccio vivo

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:20 – Due nel mirino

Canale 5

21:40 – Benvenuti al Nord

00:20 – TG5 – Notte

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

01:05 – Mai Dire Grande Fratello Vip

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – X Factor – La corsa verso i Live

23:45 – X Factor – La corsa verso i Live

Iris

21:00 – Morte in Vaticano

23:18 – Quo vadis 1951

Cielo

21:15 – La canzone della vita – Danny Collins

23:15 – Whores’ Glory – Prostitute nel mondo

Stasera in TV, martedì 23 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Benvenuti al Nord (Canale 5): Dopo l’esperienza nel piccolo ufficio postale campano di due anni prima, Alberto e’ ritornato nella sua Milano, dedicandosi esclusivamente al lavoro, tanto che la moglie Silvia ha deciso di lasciarlo. A Castellabate, invece, Mattia ha continuato ad essere ancora piu’ irresponsabile finendo anche lui per essere mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio.

Morte in Vaticano (Iris):

La canzone della vita – Danny Collins (Cielo): Una vecchia lettera scritta da John Lennon e Yoko Ono spinge un maturo musicista a vivere la vita in maniera differente e a cercare di riconciliarsi con suo figlio.