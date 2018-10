Tragedia in campagna, bambino muore a soli 3 anni, investito da trattore davanti al padre

Tragica gita in campagna, bambino di 3 anni muore dopo essere stato investito da un trattore. Si trovava insieme al padre

Una giornata di relax in famiglia si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio nel Carmarthenshire, in Galles. Padre e figlio erano andati a visitare un azienda agricola, il genitore voleva mostrare al figlio come venivano coltivati i campi e come venivano allevati gli animali, ma nel corso del tour istruttivo, il bambino è stato investito da un mezzo agricolo, probabilmente un trattore.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, si sa solo che l’intervento del genitore prima e quello dei soccorsi poi non sono stati utili a salvare la vita del piccolo. Sull’accaduto sta indagando la polizia gallese, per capire se l’autista del trattore o il genitore abbiano delle responsabilità oggettive nell’incidente, o se questo, come si pensa non potesse essere evitato.

Bambino muore a 3 anni, investito da trattore: il cordoglio della comunità

I media locali sono andati nella contea gallese alla ricerca di ulteriori informazioni sull’accaduto (la polizia su richiesta dei familiari non ha diffuso dettagli), ma non sono riusciti ad ottenerle. Tutti quanti sono infatti a conoscenza della tragedia che si è abbattuta sulla famiglia, ma nessuno conosce i dettagli della vicenda. Nelle interviste, dunque, viene espresso semplicemente il profondo cordoglio per i familiari del piccolo. Lo stesso sindaco Davies ha spiegato: “Siamo tutti in stato di shock per quanto successo, ma sembra che nessuno sappia cosa sia successo realmente. E’ devastante per i familiari. Mi è stato detto che non sono della zona, ma non chi sono o da dove vengono”.

