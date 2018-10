Gaffe di Ivana Nedved, figlia di Pavel: chiede un link (pirata) per guardare la Juve

Ivana Nedved, figlia di Pavel, cerca uno streaming (pirata) per vedere la Juve in Champions

Ivana Nedved, figlia dell’ex pallone d’oro Pavel, è una grande appassionata della Juventus e non manca mai un’occasione per vedere i suoi beniamini all’opera. L’interesse per il calcio della figlia d’arte ha attirato l’attenzione dei quotidiani sportivi sulle attività social di Ivana, che hanno scoperto come già adesso la ragazza abbia una discreta mole di follower (40 mila) nonostante la giovanissima età. Alla ragazza è stato chiesto se fosse interessata a diventare una delle wags della Juventus, ma Ivana ha risposto candidamente di non aver mai pensato ad un simile futuro, semplicemente è un’appassionata di calcio ed una tifosa della squadra per cui il padre lavora.

Disposta a tutto per seguire la Juve: “Ragazzi avete un link funzionante per seguire la partita”

La passione per la Juve sembra autentica e lo dimostra una clamorosa gaffe che la ragazza ha commesso ieri sera sui social durante l’incontro tra i bianconeri ed il Manchester United. La ragazza era disperata perché non aveva modo di seguire in chiaro l’incontro all’Old Trafford e pur di seguire l’impresa degli uomini di Allegri oltre Manica era disposta a vedere la partita in streaming (pirata). Il desiderio di vedere l’incontro era tale che Ivana non si è fatta scrupolo di chiedere ai propri contatti se qualcuno potesse fornirle un link per seguire la partita: “Ragazzi, avete un link funzionante per vedere la partita?”, campeggiava fino a qualche ora fa sulle sue stories. La curiosa richiesta della figlia del vice presidente della Juventus ha suscitato la curiosità e stimolato l’ironia sui social, dove gli utenti si chiedono simpaticamente come mai la ragazza non avesse modo di vedere la partita lecitamente.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews