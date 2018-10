Incidente terribile, fuoristrada si schianta contro un muro: una coppia distrutta, muore la moglie

Tremendo incidente, muore una donna

Un incidente gravissimo, uno schianto che è risultato fatale ad una donna di 69 anni, che non è riuscita a sopravvivere a causa delle gravi ferite riportato in seguito allo scontro.

La tragedia si è consumata a Zafferana Etnea, comune siciliano di circa 10.000 abitanti situato a pochi chilometri da Giarre, in provincia di Catania. La donna si trovava a bordo di una Suzuki Jimny, un fuoristrada guidato da suo marito.

Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il muro di un’abitazione privata. L’impatto è stato davvero molto violento. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, che hanno fatto di tutto per estrarre i due coniugi vivi dalle lamiere della vettura.

La vittima è Carmela Maccarrone

Il guidatore è rimasto ferito e si trova ora ricoverato in ospedale. Ma per la donna, Carmela Maccarrone, non c’è stato nulla da fare: la 69enne è deceduta in seguito al terribile incidente. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica che ha portato allo schianto della Suzuki Jimny. (Foto d’archivio)

