“La Cina tiene in prigione un milione di musulmani”. Ma per Pechino sono solo “centri di formazione”

Cina tiene in prigione un milione di musulmani

La Cina è stata accusata di aver bloccato circa 1.000.000 di persone musulmane nei campi di prigionia nella sua regione occidentale dello Xinjiang.

Il governo cinese nega queste affermazioni, sostenendo invece che le persone frequentano volentieri centri di addestramento speciali per combattere l’estremismo. La scorsa settimana, attivisti per i diritti umani hanno detto che i detenuti sono stati costretti nei centri per cercare di metterli in linea con il pensiero del Partito Comunista.

Sophie Richardson, direttrice cinese di Human Rights Watch, ha affermato che la dichiarazione del governo e il materiale di accompagnamento all’interno delle “scuole” è stata una “ridicola propaganda”. “Abbiamo documentato la tortura e i maltrattamenti”, ha detto la Richardson.

Per il governo cinese sono “centri di formazione”

La BBC ha pubblicato oggi un rapporto sulla detenzione di massa segreta di centinaia di migliaia di musulmani, utilizzando immagini satellitari che mostrano dozzine dei presunti campi di prigionia. Istituiti in ex scuole, i campi ospitano blocchi di alloggi e torri di avvistamento.

La Cina li chiama “centri di formazione professionale”, affermando che sono stati istituiti per combattere la diffusione dell’estremismo. Ma quando i giornalisti hanno provato ad avvicinarsi ad uno di questi, sono stati invitati ad andarsene. “È come una città – afferma il giornalista della BBC, John Sudworth – Se è davvero tutto improntato sull’educazione, perchè ci impediscono di avvicinarci?”.

Alcuni ex detenuti hanno detto di essere stati torturati e costretti a rinunciare alle loro convinzioni islamiche.

