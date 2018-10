Messaggio Medjugorje 25 ottobre 2018: grande attesa per le parole della madonna

Come ogni 25 del mese (ed ogni 2) a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno), i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Mirjana Pavlovic-Lunetti.

Anche nella cittadina bosniaca domani migliaia di pellegrini attenderanno il messaggio della madre celeste, che offrirà al mondo intero le sue parole di pace e di amore che verranno quindi tradotte in tutte le lingue del pianeta.

In attesa dell’ultimo messaggio del 25 ottobre 2018, vi riportiamo di seguito gli ultimi due messaggi della madre del Signore, datati rispettivamente 25 settembre e 2 ottobre.

Meessaggio della Madonna del 25 settembre 2018 a Medjugorje, dato alla veggente Mirjana

“Cari figli! Anche la natura vi offre i segni del suo amore attraverso i frutti che vi dona. Anche voi, con la mia venuta, avete ricevuto l’abbondanza dei doni e dei frutti. Figlioli, quanto avete risposto alla mia chiamata, Dio sa. Io vi invito: Non è tardi, decidetevi per la santità e per la vita con Dio nella grazia e nella pace! Dio vi benedirà e vi darà il centuplo, se confidate in Lui. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Ultimo Messaggio della Madonna del 2 ottobre 2018 a Medjugorje, dato alla veggente Mirjana

“Cari figli,

vi chiedo di essere coraggiosi e non vacillare, perché anche il bene più piccolo, il segno d’amore più piccolo vince il male sempre più visibile.

Figli miei ascoltatemi perché il bene vinca, perché possiate conoscere l’amore di mio Figlio che è la felicità più grande.

Le mani di mio Figlio vi abbracciano, Lui, che ama l’anima, Lui che si è offerto per voi e si offre sempre nuovamente nell’Eucarestia, Lui che ha parole di Vita Eterna; conoscere il suo amore, seguire i suoi passi, significa avere ricchezza spirituale.

Questa è la ricchezza che colma di sentimenti buoni e vede l’amore e il bene dappertutto.

Apostoli del mio amore, figli miei, siate come i raggi del sole che con il calore dell’amore di mio Figlio riscaldano tutti coloro che li circondano.

Figli miei, il mondo ha bisogno di apostoli d’amore, il mondo ha bisogno di molte preghiere, ma preghiere dette con il cuore e l’anima, non solo con le labbra.

Figli miei, aspirate alla santità con l’ umiltà che permette a mio Figlio di agire tramite voi, come Lui desidera.

Figli miei, le vostre preghiere, i vostri pensieri e le vostre opere, tutto questo vi apre o vi chiude la porta del Regno dei Cieli.

Mio Figlio vi ha mostrato la strada e vi ha dato la speranza, io vi consolo e incoraggio perché, figli miei, io ho conosciuto il dolore, ma avevo la fede e la speranza, ora ho il premio della vita nel Regno di mio Figlio.

Perciò, ascoltatemi, abbiate coraggio, non vacillate.

Vi ringrazio”.