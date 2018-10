Tragico incidente stradale sulla Provinciale 668: auto finisce nel canale dopo un sorpasso, muoiono 2 persone

Tragico incidente stradale sulla 668: un’auto è finita nel canale dopo un sorpasso, i due occupanti sono morti

Ieri notte, intorno all’una, un incidente automobilistico è stato fatale a due persone: un cittadino rumeno di 35 anni residente a Manerbio (Brescia), Mihai Mariuteu, ed una donna di cui non si conoscono ancora le generalità. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente, il guidatore dell’auto ha effettuato un sorpasso sulla provinciale 668, sulla bassa bresciana (nei pressi di Ghedi), e successivamente ha perso il controllo del mezzo finendo all’interno del canale che costeggia la strada.

A causa del violento urto i due occupanti del veicolo sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo con l’acqua che penetrava. All’arrivo dei soccorsi, per le due persone all’interno dell’auto non c’era più nulla da fare e gli operatori del 118 sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Diffusa la notizia della morte di Mihai, il cordoglio sui social

Già questa mattina la notizia della morte del giovane rumeno si era diffusa per tutta Manerbio e la sua pagina social si è riempita di messaggi di cordoglio di amici e parenti increduli. Tra questi spicca quello di Ana Maria, la quale prima si augura che Dio possa donargli la serenità di cui aveva bisogno e poi si lascia andare ad un attestato di stima: “Resterai per me sempre un fratello maggiore, nel pensiero e nel cuore come sai che è sempre stato! Grazie per tutto caro uomo! Non ti dimenticherò mai! So che dal cielo mi stai guardando come hai sempre fatto mentre eri a casa”.

La polizia stradale di Brescia nel frattempo continua le indagini per scoprire l’identità della donna deceduta in seguito all’incidente. A tale scopo invita chiunque conoscesse Mihai e la ragazza a farsi avanti per il riconoscimento del cadavere, in modo tale da poter informare la sua famiglia di quanto accaduto.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews