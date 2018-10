Ipotesi apocalittiche: un attacco nucleare sul super vulcano di Yellowstone distruggerebbe gli USA?

Ipotesi apocalittiche: l’attacco nucleare al super vulcano di Yellowstone per distruggere gli USA

In un’ipotetica guerra per il dominio del mondo tra gli Stati Uniti e la Russia, la tattica più intelligente sarebbe quella di sganciare un paio di testate nucleari di 100 megatoni sugli Stati Uniti. Questa è l’ipotesi suggerita da Sivkov Konstantin, vice presidente dell’accademia geopolitica nazionale russa, stando a quanto riportato dal ‘Daily Star’. Nell’articolo si legge come Konstantin ritenga che il governo russo non dovrebbe più pensare a contrastare la Nato creando truppe di terra e mezzi da guerra, bensì utilizzare la superiorità tecnologica di cui è in possesso per creare delle testate nucleari teleguidate ad alta precisione per colpire due punti geologicamente sensibili del territorio americano.

Attacco nucleare a Yellowstone e San Andreas per eliminare gli Stati Uniti

La strategia proposta da Kostantin prevede la creazione di missili nucleari da 100 megatoni, da utilizzare sia con sistemi teleguidati che dai caccia bombardieri (circa 40 testate da utilizzare come piano di riserva ed assicurare la distruzione dei punti sensibili). Con una simile tecnologia ed una simile potenza bellica si potrebbe puntare ad attaccare direttamente gli Stati Uniti senza dover passare dall’Europa. I punti da colpire dovrebbero essere due: il parco nazionale di Yellowstone, più precisamente il super vulcano al suo interno, e la faglia di San Andrea.

Questi due soli attacchi con testate nucleari quasi 10 volte più potenti di quelle che hanno colpito Hiroshima e Nakasaki, basterebbero a suo avviso per distruggere sia la nazione americana che l’elite transnazionale rappresentata dalla Nato. Uno scenario, quello delineato da Kostantin, che mette i brividi, ma che probabilmente serviva a far capire come la potenza bellica USA (Nato compresa) sia al momento ineguagliabile e solo una strategia di questo tipo potrebbe garantire il successo russo in un eventuale scontro tra le due potenze.

