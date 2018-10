Bobo Vieri presto padre, a ‘Verissimo’ racconta: “Sto impazzendo”. E sulle nozze…

Bobo Vieri presto padre e marito: le sue confessioni ai microfoni di Silvia Toffanin

Unma anche “” (in) quello che si è confessato sabato ai microfoni di

L’ex calciatore interista ha risposto alle domande poste da Silvia Toffanin raccontando la “nuova vita” che lo attende, in tutti i sensi: una figlia in arrivo dalla compagna Costanza Caracciolo (ex velina) e la pianificazione del loro matrimonio, che presto potrebbe essere celebrato. La puntata in cui sarà possibile vedere l’intervista andrà in onda il prossimo sabato, 27 ottobre 2018.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo presto sposi? Risponde Bobo: “Io non ho problemi ma vedremo”

“Tutta la famiglia è impazzita quando ha saputo della dolce attesa Non vedo l’ora che nasca mia figlia, manca un mese e sto impazzendo… Assisterò al parto, sarò accanto alla mia compagna: è un’esperienza forte ma voglio essere lì”

Diventare genitori è l’esperienza in assoluto più forte che si possa provare nella vita. Lo ha confermato con le sue parole anche Christian Vieri, il quale- dopo tanti gossip sentimentali che lo hanno visto protagonista- sembra aver trovato la compagna della sua vita, tanto da decidere di mettere su famiglia. Stiamo parlando di Costanza Caracciolo, la bella ex velina che tra circa un mese lo renderà padre.

Nel corso dell’intervista si è molto parlato anche di passato e della famiglia d’origine del calciatore. Bobo Vieri ha raccontato della sua vita in Australia, prima di arrivare in Italia a 14 anni, e del rapporto con i suoi genitori. L’ex fuoriclasse non ha nascosto di essere sempre stato mammone, e di aver scritto per la sua mamma un sacco di lettere che ancora conserva. Non è mancato nemmeno un ricordo speciale di suo nonno Ezio, il suo primo tifoso e sostenitore.

Ma tornando alla sua love story con Costanza Caracciolo, Bobo vieri presto padre e marito come tutti i sostenitori della coppia si aspettano? È probabile che il matrimonio ci possa essere, ma si vedrà dopo la nascita della primogenita. Ecco cos’ha dichiarato Bobo Vieri a riguardo: “Vediamo, ne parleremo, io non ho problemi. Facciamo nascere la bambina poi vedremo“.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews