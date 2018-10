Conte vola da Putin: “Via sanzioni alla Russia” e firmano 13 accordi commerciali per 1,5 mld di euro

Conte vola da Putin, “Via le sanzioni”

Firmati accordi per 1,5 miliardi di euro

Si rafforza. Il premier italiano, per promettere che si lavorerà per togliere le sanzioni alla Russia. I due leader hanno firmato anche 13 accordi commerciali.“Abbiamo confermatononostante il permanere delle condizioni che hanno portato alla conferma delle sanzioni” ha detto Conte dopo l’incontro con Vladimir Putin.

Durante l’incontro fra il leader russo e quello italiano, l’Italia ha firmato 13 accordi bilaterali per un valore stimato, in prospettiva, di circa 1,5 miliardi di euro. Gli accordi riguardano diversi settori, fra i quali quelli delle’nergia, dell’ambiente, infrastrutture.

Soddisfatto Putin. “L’Italia è un nostro importante partner economico con una forte attenzione alla cooperazione nel settore commerciale e di investimenti. Abbiamo tracciato le prospettive nella cooperazione di energia. La Russia fornisce il 35% del fabbisogno italiano del gas” ha dichiarato.

“L’economia italiana ha buone basi e siamo sicuri che i problemi con la Commissione europea saranno risolti” ha sostenuto Conte. “Non sono venuto in Russia a chiedere al presidente Putin di acquistare titoli di Stato italiani. L’Italia è un paese solido e questo ci viene riconosciuto più all’estero che in Italia”.

Importante anche il tema della cooperazione in materia internazionale, come in Libia. “Non so se parteciperò personalmente alla conferenza di Palermo sulla Libia, ma la Russia sarà rappresentata a livello abbastanza alto. Appoggiamo tutti gli sforzi dell’Italia per regolare la crisi” ha sostenuto Putin.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews