Fabrizio Corona, è scontro con Roberto D’Agostino al Maurizio Costanzo Show

Fabrizio Corona, il parapiglia con Roberto D’Agostino e Maurizio Costanzo è servito

La prima puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda ieri sera si è trasformata in una baruffa degna dei più noti programmi televisivi dedicati al trash. Questo grazie alle scintille che sono volate tra due degli ospiti chiamati dal noto conduttore e giornalista: Fabrizio Corona e Roberto D’Agostino.

E proprio D’Agostino non le ha mandate a dire, implicitamente, nemmeno a Maurizio Costanzo, a suo dire colpevole di veicolare un pericoloso messaggio: far passare, cioè, i reati commessi da Fabrizio Corona per comportamenti dettati dalla trasgressione e non per quello che sono in realtà, rischiando di farlo apparire come un modello da seguire.

Roberto D’Agostino contro Maurizio Costanzo: “Non si può prendere Fabrizio Corona come esempio”

Il confronto, dedicato alla provocazione, che ieri si sarebbe dovuto tenere nel salotto del Maurizio Costanzo Show è andato ben oltre la definizione di “confronto civile”.

Ospiti della puntata incriminata volti molto noti (e molto inclini proprio alle provocazioni) della televisione italiana: Platinette, Cristiano Malgioglio, Sonia Bruganelli, Simona Ventura, Belen Rodriguez, Vittorio Sgarbi, Alba Parietti, Fabrizio Corona ed il giornalista Roberto D’Agostino.

Tutto si può dire sia partito dalle risposte provocatorie date a Maurizio Costanzo da Fabrizio Corona, interrogato sulla sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip per il tanto atteso confronto con la sua ex Silvia Provvedi. L’ex re dei paparazzi ha iniziato a rispondere utilizzando risposte ritenute offensive, in particolar modo in risposta a Platinette.

La miccia, però, è stata accesa da Roberto D’Agostino, il fondatore di Dagospia, che ha puntato il dito contro Fabrizio Corona ricordando a tutti che è di un pregiudicato che si stava parlando. “Se questo è l’esempio che vogliamo dare ai nostri figli dico no. Dice ‘Io rifarei tutto’, rifarebbe quei reati. Questo è un esempio di mer**, ma che caz** ha fatto Corona? Ma finiamola con questo teatrino”, è sbottato il giornalista.

Maurizio Costanzo zittisce così Roberto D’Agostino

Lo sfogo di D’Agostino, però, non è stato accettato né da Fabrizio Corona né dal padrone di casa, Maurizio Costanzo, ed il giornalista si è così visto attaccare sudue fronti. Prima Corona lo ha accusato di avere avuto una carriera soltanto grazie a lui ed a suo padre, e poi Maurizio Costanzo ha apostrofato il suo ospite, schierandosi in difesa dell’ex re dei paparazzi.

“Basta, stai zitto.Se Corona è qui io so dei suoi precedenti. Non stiamo a sputta**re la gente. Io sto dalla parte di Fabrizio Corona se ti sta bene, ti sta bene, altrimenti te ne vai. Ora vado avanti con Corona alla faccia vostra”, ha dichiarato Costanzo prima di chiudere il tutto e di far partire un ballo dal sapore romantico che ha visto protagonisti Fabrizio Corona e la sua ex Belen Rodriguez.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews