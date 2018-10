Giovedì 25 ottobre 2018: stasera in Tv L’allieva, Pechino Express, Grande Fratello Vip e Oblivion

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 25 ottobre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 2 va in onda Pechino Express, le 8 coppie dell’adventure-game di Rai Due sono pronte. Quest’anno le mete previste sono il Marocco, la Tanzania e la Repubblica Sudafricana, sempre sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca.

Rai 1

21:25 – L’allieva 2 – Le ossa della principessa – Il tempo di un battito

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Pechino Express Avventura in Africa

23:30 – Stracult Live Show

Rai 3

21:10 – Suburra

23:20 – I miei vinili

Rete 4

21:25 – W l’Italia

00:32 – La dottoressa sotto il lenzuolo

Canale 5

21:21 – Grande Fratello Vip

00:30 – Supercinema

Italia 1

21:25 – Oblivion

23:55 – The Island

La 7

21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:00 – UEFA Europa League Marsiglia – Lazio

23:00 – UEFA Europa League Postpartita

Cielo

21:15 – La vendetta della maschera nera

23:15 – Cugini carnali

Iris

21:00 – Amen

23:41 – Le Crociate

Suburra (Rai 3): Un gangster noto come il ‘Samurai’ desidera trasformare il lungomare di una piccola cittadina vicino Roma in una nuova Atlantic City. Un politico corrotto, appassionato di giovani prostitute e cocaina, lo protegge con l’aiuto di un potente cardinale. Tutti i boss della mafia locale hanno accettato di collaborare per tale comune obiettivo. La pace, pero’, non puo’ durare a lungo e una feroce guerra tra bande rivali minera’ il sogno del Samurai.