Incidente mortale sulla A24: pedone muore travolto da un’auto, è tragedia

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Incidente mortale sulla A24: pedone muore travolto da un’auto

Incidente stradale fatale sul tratto urbano della A24: un uomo che attraversava è stato travolto da un’auto che passava in quel momento ed è deceduto. Investimento fatale è avvenuto questa mattina alle 6:00, all’altezza dell’uscita di via Portinaccio ed a pochi metri di distanza dall’ingresso della Galleria Pittalunga in direzione tangenziale est, San Lorenzo.

Al momento non è chiara quale sia stata la dinamica dell’accaduto, né per quale motivo l’uomo si trovasse sul tratto stradale extra urbano a piedi. A fare luce sulla tragica vicenda ci penserà la Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro. Le stesse forze dell’ordine si stanno occupando in questo momento di effettuare il riconoscimento della vittima.

Incidente mortale sulla A24: il tentativo di soccorso e le indagini sul posto

Immediatamente dopo l’incidente, alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi nella speranza che l’uomo potesse essere salvato. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, però, per la vittima era ormai troppo tardi e ne hanno dovuto dichiarare il decesso. Per facilitare i soccorsi ed i successivi rilevamenti sul luogo dell’incidente, la polizia stradale ha delimitato la zona dell’impatto e applicato delle deviazioni che hanno influito notevolmente sul traffico: stamane si sono formate code di 6 chilometri dall’ingresso alla tangenziale dal Gra fino a Portinaccio.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews