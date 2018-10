Nadia Toffa, dichiarazione shock sulla malattia: “Mi accompagnerà per tutta la vita”

Ospite a ‘Radio 24’, Nadia Toffa ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato delle sue condizioni, della sua malattia e delle recenti polemiche sulle sue dichiarazioni. In apertura la iena ha confessato di sapere che la sua malattia non se ne andrà mai: “Non sono guarita dal cancro, avrò il tumore per sempre!”. Una frase dura da digerire che però rappresenta una verità per lei e per le persone che come lei si trovano a combattere contro questa malattia letale.

Una prospettiva che inizialmente l’aveva scoraggiata, le aveva fatto provare la paura della morte. Con il passare del tempo e dopo aver conosciuto le storie di molti malati, quella paura è svanita ed ora Nadia si sente pronta ad affrontare qualsiasi cosa le capiterà con cuore sereno: “Ci sono persone che guariscono, persone che imparano dal dolore, dalla morte, a non averne paura. Io non ho più paura di morire. Non ho mai detto che il cancro è un dono ma che io ho provato a trasformarlo in un dono”.

Nadia Toffa: “So di non essere guarita, gli hater non sanno cosa rispondere”

Nel prosieguo della chiacchierata radiofonica, la conduttrice Mediaset si è soffermata sulle reazioni social all’annuncio della malattia, e si è detta favorevolmente colpita dal fatto che molte persone le abbiano mostrato affetto e supporto. Infine sugli haters ha detto che attaccano per il gusto di farlo, quindi ha ribadito: “A parte che non ho mai detto di essere guarita perché chiunque ha il cancro sa che si deve curare a vita e fare controlli a vita, sperando e pregando tutte le volte”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews